Grev yapanlar doktorlara ‘vatan haini’ dedi sosyal medya ayağa kalktı

Samsun'da bir kafe zincirinin alış veriş merkezindeki şubesinin işletme müdürü Esat Kasap, sosyal medya hesabından "Grevdekilerin hepsi vatan hainidir acilen fişlenip meslekten men edilmelidir" diye yazdı. Tepki çeken paylaşımında sonra Kasap, özür dileyip hesabını sildi.

İsmail AKDUMAN

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Sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerinin düzenlenmesini talep edip 3 günlük grev kararı alan doktorlara, kent merkezinde bulunan alış veriş merkezinde bulunan bir kafenin işletmecisi Esat Kasap, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarını şok eden bir paylaşım yaptı.

Kasap, haklarını aramak için greve çıkan sağlık çalışanlarıyla alakalı “Grevdekilerin hepsi vatan hainidir acilen fişlenip meslekten men edilmelidir” diye yazdı.

TEPKİLER ARTINCA HESABINI SİLDİ

Aynı zamanda Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Yedek Üyesi de olan Esat Kasap’ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekerek, Türkiye gündemine girdi. Hekimler Birliği, Kasap hakkında gerekli girişimleri yapacaklarını açıklarken, Esat Kasap önce özür diledi ardından da hesabını sildi.

FİRMADAN AÇIKLAMA

Zincir kafe işletmeleri ise, “Saygıdeğer ve çok kıymetli hekimlerimiz; Geride bırakmaya çalıştığımız pandemi döneminde kıymetini daha da çok anladığımız siz doktor ve sağlık çalışanlarını bir yanlış anlaşılma dolayısı ile kırdığımız algısı oluşmuştur.

Şirket yetkilimizin sosyal medyada gördüğü bir videoya verdiği tepkinin farklı yorumlanması sebebi ile oluşan talihsiz durumdan dolayı çok üzgün olduğumuzu dile getirmek isteriz.

Doktorlarımıza karşı olumsuz bir tavrımız olması söz konusu olmayacağı gibi bir daha böyle bir yanlış anlaşılmanın tekrarının yaşanmaması için titizlikle hareket edeceğimizi bildirir tüm doktorlarımızdan ve Samsun halkından özür dileriz” diye açıklama yaptı.

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