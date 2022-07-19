Güneydoğu’da 40 dereceyi aşan sıcaklar bunalttı

Güneydoğu Anadolu bölgesinde günlerdir 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı halkı bunalttı. Kent merkezlerinde önceki günlere göre trafik yoğunluğu az olurken, sıcaktan bunalan çocuklar kendilerini süs havuzlarına attı, yetişkinler de park ve bahçelerde gölgelik alanları tercih etti.

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Güneydoğu Anadolu bölgesinde günlerdir etkili olan 40 derecenin üzerindeki sıcaklık, insanları bunalttı. Diyarbakır, Mardin’in Nusaybin ilçesi, Batman ve Şırnak’ın Silopi ilçelerinde şehir merkezlerindeki trafik yoğunluğu, önceki günlere göre daha düşük oldu.

Sıcaklıkla beraber çocuklar serinlemek için süs havuzlarına girerken, evlerinde duramayıp dışarı çıkanlar da park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih etti. Bölge esnafı, araçların altına sığınan sokak hayvanlarına su ve yemek vererek hem açlıklarını giderdi hem de serinlemelerini sağladı. Batman’da bazı sokak köpeklerinin de süs havuzlarına girdiği görüldü.

SİLOPİ 44 DERECE

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı 44 dereceyi bulurken, yarın 45 derece olacağı tahmin ediliyor. Aşırı sıcaklar yüzünden evlerinde çıkmayanlar dinlenmeye çekilirken, ilçenin en işlek caddelerinde ise az sayıda insan görüldü. 2. Cadde üzerinde gölge de şapkası ile serinlemeye çalışan 75 yaşındaki Mustafa Yağan, “Silopi’de bu seneki gibi sıcak görmedim. Yaşım 75. Yandık burada” diye konuştu.

Kuaför Mustafa Buluş da müşterilerinin genelde ikindiden sonra gelmeyi tercih ettiğini belirterek, “Havalar çok sıcak olduğundan dolayı müşteriler fazla gelmiyor. Neredeyse müşteri yok. Bizim buranın sıcaklığı çekilmeyecek bir derecede” ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR’DA YOLLAR BOŞ, ÇOCUKLAR SÜS HAVUZUNDA

Diyarbakır’da da günlerdir etkili olan 40 derecenin üzerinde sıcaklıkla, trafikteki yoğunlukta önceki günlere göre düşüş yaşandı. Çocuklar Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkındaki süs havuzunda serinlerken, yetişkinler de gölgelik alanları tercih etti. Turist çeken kentte tarihi mekanların büyük çoğunluğu sıcaklık nedeniyle boş kaldı. Mardin’in Kızıltepe ilçesinden arkadaşlarıyla tarihi On Gözlü Köprü’ye gelerek ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışan Selahattin Akikol, “Sıcaktan bunalıp bu serin yere geldik” dedi.

Anzele Parkı’ndaki süs havuzunda serinlemeye çalışan Muhammet Ramazan Süslü, “Buraya serinlemek için geliyoruz. Diyarbakır çok sıcak, dün 40 derece falandı. Sabahın köründe buraya geldik. Buna rağmen çok sıcaktı. Suya girdik serinledik. Havuz derin de değil, burada çok güzel bir ortam var” ifadelerini kullandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde de 43 dereceyi bulan sıcaklıkta esnaf Alaattin Aydın, yüksek sıcaktan etkilendiklerini söyledi. (DHA)