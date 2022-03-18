HGS dolandırıcılarının mesajlı tuzağına dikkat

İstanbul'da takı tasarımcısı İsmail Çınar, HGS dolandırıcılarının kurbanı oldu. Telefonuna gelen "Ödenmemiş HGS borcunuz sebebiyle icra başlatılacaktır" mesajına inanan Çınar, gönderilen linki açarak 3 seferde 1182 lira ödeme yaptı.

Habip ATAM

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Standart boyut

Kuyumcukent'teki iş yerinde takı tasarımı işi yapan İsmail Çınar'ın telefonuna, önceki gün bir mesaj geldi. Mesajda HGS borcunun bulunduğu icra takibi başlatılmaması için hemen ödeme yapması gerektiği belirtildi. Bir avukat imzası yer alan mesajda bir de ödeme linki bulunuyordu. Çınar, kendisine ait olan ancak birlikte çalıştığı arkadaşının kullandığı aracın borcu sebebiyle icra başlatılmaması için hemen ödeme yapmak istedi.

1182 LİRA ÖDEDİ

Çınar verilen linki tıklayınca, “PTT AVM HGS Borç Ödeme” yazan bir siteye yönlendirildi. “Sorgula” butonuna dokununca, TC kimlik no ve plaka ile sorgulama yapan ekrana yönlendirildi. Bilgileri girince ise 396 lira borcu olduğu bilgisi yer aldı. İsmail Çınar hemen ödeme yaptı. Ancak ödeme görülmediği için 2 kez daha aynı şekilde para yatırdı. Üç kerede 1182 lira ödeme yapan Çınar, daha sonra iş arkadaşı Furkan Aydın'la görüşme yaptı. “Benim HGS borcum yok” cevabını aldı.

“SİZ DE Mİ DOLANDIRILDINIZ”

İsmail Çınar, internet bankacılığından yaptığı incelemede, ödemelerin “O…com” adına gönderildiğini görünce durumdan şüphelendi. Hemen bir HGS ödeme merkezine gitti. Durumu anlatında “Siz de mi dolandırıldınız” cevabını aldı. Savcılığa giderek şikayetçi olacağını belirten Çınar, başkalarının bu tuzağa düşmemesi konusunda uyardı.

HER PLAKA BORÇLU ÇIKIYOR

İsmail Çınar'ın ödeme yaptığı uygulamayı hazırlayan şüphelilerin benzer uygulamalar oluşturduğu belirtildi. TC kimlik numarası olarak herhangi bir 11 haneli rakam ve plaka girilince “Borç tutarı: 396 lira” yazısı çıkıyor. Ve ödeme sayfasına yönlendiriyor.

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