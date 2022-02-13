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Hırsızlara karşı yaptırmıştı, onu da çaldılar

Bursa'da bir vatandaşın hırsızlara karşı önlem olarak evinin kapısına taktırdığı demir korkuluk çalındı.

Yayınlanma: 11:42 - 13 Şubat 2022 Güncellenme:
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Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs önce sokakta keşif turu attı.

Bir süre sonra bir evin kapısına yaklaşan şahıs, ev sahibinin hırsızlara karşı önlem için evinin dış kapısına taktırdığı demir parmaklığı gözüne kestirdi.

Kısa sürede kapı demirini yerinden söken şahıs, kapıyı yüklenip olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. (İHA)

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