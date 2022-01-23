İçinde 20 bin dolar bulunan çantayı böyle çaldılar

İstanbul Beyoğlu'nda alışveriş yapan Endonezya uyruklu turist N.W.F.L adlı kadının içinde 20 bin dolar para ve cep telefonu bulunan çantasını çalan 14 yaşında iki çocuk ve onları suça yönlendirdiği iddia edilen bir şüpheli polis tarafından yakalandı. Çocukların büyük bir soğukkanlılıkla çantayı çalma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Polise başvuran Endonezya uyruklu turist içinde 20 bin dolar para ve cep telefonu bulunan çantasının Beyoğlu’nda bir mağazada çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada hırsızlık anının saniye saniye görüntülediğini tespit etti. Görüntülerde ellerindeki poşetlerle ayakkabı denemek için oturan kadının arkasından yaklaşan şüphelileri fark etmediği görüldü.

Şüphelilerin sözde ürünlere bakıyormuş gibi yaparak gittikçe, mağdur kadına yaklaştıkları, birkaç denemenin ardından çantayı alarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin izini kısa sürede buldu. Polis, 14 yaşındaki oldukları tespit edilen H.K. ve B.T.’yi gözaltına aldı. Sürdürülen operasyonda çocukları suça yönlendirdiği iddia edilen Ferah K.’de (24) yakalandı.

SUÇ KAYITLARININ SAYISI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Şüphelilerin polisteki suç kayıtları ise deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. 14 yaşındaki H.K. adlı şüphelinin daha önceden 90 kez yakalandığı, aynı yaştaki diğer şüphelinin ise 80 kez yakalandığı ortaya çıktı.Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan H.K. ve B.T. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Çocukları suça yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Ferah K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)



İlginizi Çekebilir Karantinayı delen şahıs hırsızlık yaparken yakalandı

İlginizi Çekebilir Adli kontrol imzasını attıktan 1 saat sonra yine hırsızlık yaptı