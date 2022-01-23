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İki işçi girdikleri boruda zehirlendi

Sivas’ta kaynak yapmak için girdikleri su borusunun içerisisinde sehirlenen iki işçiden biri kurtarılırken diğerinin aranmasına devam ediliyor.

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İki işçi girdikleri boruda zehirlendi

Olay Sivas'ta Ahmet Turan Gazi Mahallesi Alperenler sitesi yakınlarında Sivas Belediyesi tarafından yürütülen su projesi inşaat alanında meydana geldi.

İddiaya göre, taşaron şirkette çalışan iki işçi kaynak yapmak için borulara girdi. Gazdan etkilenen bir işçi borudan çıkmayı başarırken diğer işçiden haber alınamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri borunun içerisinde olduğu düşünülen Z.F.A'nın (36) kurtarılması için çalışma başlattı. İHA

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