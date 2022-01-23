İki işçi girdikleri boruda zehirlendi

Sivas’ta kaynak yapmak için girdikleri su borusunun içerisisinde sehirlenen iki işçiden biri kurtarılırken diğerinin aranmasına devam ediliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay Sivas'ta Ahmet Turan Gazi Mahallesi Alperenler sitesi yakınlarında Sivas Belediyesi tarafından yürütülen su projesi inşaat alanında meydana geldi.

İddiaya göre, taşaron şirkette çalışan iki işçi kaynak yapmak için borulara girdi. Gazdan etkilenen bir işçi borudan çıkmayı başarırken diğer işçiden haber alınamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri borunun içerisinde olduğu düşünülen Z.F.A'nın (36) kurtarılması için çalışma başlattı. İHA

İlginizi Çekebilir Hastane inşaatında işçilerin yemek isyanı

İlginizi Çekebilir Çanakkale'de parlayan boş varil işçinin ölümüne neden oldu