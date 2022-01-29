İntihar eden genç: Arabamı satıp, borçlarımı ödeyin

Adana’da borçları yüzünden bunalıma girdiği belirtilen 33 yaşındaki Hasan Ali T. (Taşkaya), “Arabamı satıp borcumu ödeyin” yazılı bir not bıraktıktan sonra otomobilinin içinde tabancayla intihar etti.

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Evli ve iki çocuk babası olduğu bildirilen Hasan Ali T.'nin, 26 Ocak günü eve gelmemesi üzerine ailesinin yaptığı başvuru üzerine arama çalışmalarına başlayan güvenlik kuvvetleri, Çukurova İlçesi Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki otomobilinin içinde genç adamı, kafasından vurulmuş halde buldu. Otomobilde yapılan incelemede ise Hasan Ali T.'nin “Ölümümden kimse sorumlu değildir, hayattan bıktım. Arabamı satıp borcumu ödeyin” yazılı not bıraktığı belirtildi.

Borçları nedeniyle bunalımda olduğu belirtilen genç adamın arkadaşları, “Kendi halinde sakin ve iyi bir arkadaşımızdı. İşlerinin bozuk gitmesi nedeniyle büyük miktarda borçlandığını öğrendik. Çok üzüldük” dediler.

Hasan Ali T.'nin yaşamını yitirmesi ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Genç adamın arkadaşlarından olan bir kişi de göl kıyısında bulunan otomobilin yanına geldiğinde, arkadaşının cansız bedenini görüp gözyaşlarına boğuldu. Hasan Ali T.'nin cenazesi adli tıpta yapılan incelemeden sonra toprağa verildi.