İzleyenleri donduran Çılgın Yiğido

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Kadim Avcı, sıfırın altında 16 derecede soyunup kara girdi. Karlı zeminde yuvarlanıp kar banyosu yapan Avcı, enerji patlaması yaşadığını söyleyerek zorlu kış günlerinde üşümemek için her sabah 1 bardak pekmez içtiğini söyledi.

Orhan BOZKURT

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Zorlu kış şartlarının sürdüğü Doğu Anadolu’da vatandaşlar, soğuğa karşı dirençlerini göstermek için ilginç görüntülerle dikkat çekmeye çalışıyor.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Kadim Alıcı’da soğuğa karşı direncini ilginç bir yöntemle ortaya koydu. Alıcı, sıfırın altında 16 derecede, birçok kişi sokağa çıkmaya bile cesaret edemezken, soyunup karlı zeminde yuvarlanarak kar banyosu yaptı.

Dakikalarca dondurucu soğukta çıplak kalan Kadim Alıcı, enerji patlaması yaşadığını belirterek her saban 1 bardak pekmez içtiğini bu nedenle de üşümediğini söyledi.