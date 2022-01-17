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İzmir’de ‘bit pazarı’ alanında yangın!

İzmir'in Konak ilçesinde, pazar günleri 'bit pazarı' kurulan alanda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. 

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İzmir’de ‘bit pazarı’ alanında yangın!

Ege Mahallesi’nde, pazar günleri ‘bit pazarı’ olarak kullanılan yapının üst katında, saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. İçinde kimsenin olmadığı belirlenen yapıda hasar meydana geldi. DHA 

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