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Kahvaltı yaparken üzerlerine tavan çöktü

Adıyaman'da evlerinde kahvaltı yaparken üzerlerine çöken asma tavanın altında kalan Emine (60) ve eşi Ramazan (65) Erbil yaralandı. 

Yayınlanma: 12:18 - 15 Mart 2022 Güncellenme:
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Olay, sabah saatlerinde, İmamağa Mahallesi’nde meydana geldi. Evde kahvaltı yapan Emine ve Ramazan Erbil çiftinin üzerlerine asma tavan çöktü. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla eve, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekibi, 1 saat süren çalışmanın ardından çifti yıkıntı altından çıkardı. Sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Erbil çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Evde inceleme başlatıldı. (DHA)

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