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Muğla’da kamyonun çarptığı traktör ikiye bölündü

Muğla’nın Milas ilçesinde Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ait mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce otomobile ardından da kırmızı ışıkta bekleyen traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken, kazada iki kişi yaralandı.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 10:34 - 14 Ekim 2022 Güncellenme:
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Muğla’da kamyonun çarptığı traktör ikiye bölündü

Kaza Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Avşar Köyü yakınlarında meydana geldi. Milas'tan Bodrum'a doğru seyreden Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait mıcır yüklü H.N.B.'nin kontrolündeki 35 AAU 939 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı.

TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ

Savrulan kamyon önce aynı güzergahta ışıklarda duran ve hareket etmeye başlayan N.Ç.'nin kontrolündeki 48 AIA 074 otomobile, ardından da tali yolda kırmızı ışıkta bekleyen Ali U’nun kontrolündeki 48 AHJ 974 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken, savrulan otomobil metrelerce ileride durabildi.

İKİ YARALI  

Meydana gelen kazada traktör sürücüsü Ali U. yaralanırken, kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Arka kısmı hurdaya dönen otomobildekiler ise şans eseri kazayı yara almadan atlattılar. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken kazayı görenler dehşete düştü.

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