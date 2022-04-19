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Kamyonun fırlayan tekerleği motosikletli genci öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun fırlayan tekerleğinin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kamyonun fırlayan tekerleği motosikletli genci öldürdü

Kaza, ilçeye bağlı Sağlıklı Mahallesi Eski Ankara yolunda meydana geldi. Mehmet Tekeli (30) motosikleti ile seyir halinde giderken plakası alınamayan ve karşı şeritten gelen lastiği patlayan kamyonun tekeri gence fırlayarak çarptı.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede Mehmet Tekeli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. 5 aylık evli olan talihsiz gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (İHA)

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