Kazada kanlar içinde kaldı, ayakkabısı çamurlu diye ambulanstan indi
Samsun'da otomobiliyle takla atarak kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için hastaneye götürülmek üzere bindiği ambulanstan indi. Ayakkabısının çamurlarını temizleyen yaralı sürücü yeniden ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.
Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi çevre yolu üzerinde Hazar Kartal idaresindeki otomobil ile Kaan Baki Muntaçoğlu’nun kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Hazar Kartal ile aynı araçta bulunan Hurşit Afa Aksoy yaralandı.
Kanlar içinde kalan otomobil sürücüsü Hazar Kartal hastaneye götürülmek için bindiği ambulanstan ayakkabısı çamurlu olması dolayısıyla indi.
Ayakkabısını yerlere sürerek çamuru temizlemeye çalışan yaralı sürücü, daha sonra yeniden ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. (İHA)