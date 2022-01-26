Kiralık araçta uğradığı silahlı saldırıda öldü

Samsun'da kiraladığı otomobille seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Yağbasan hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi Eskişehir Sokak’ta meydana geldi. Kiraladığı otomobille seyir halinde olan Mustafa Yağbasan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan ve Yağbasan’ı kanlar içinde görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başına 3 mermi isabet eden 39 yaşındaki Mustafa Yağbasan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yağbasan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü. Cinayet Büro ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.