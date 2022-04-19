Klima motorunu sırtlayarak kaçan hırsız hayrete düşürdü

İstanbul’da hırsızlık için iş yerinin bahçesine giren bir kişi, söktüğü klima dış duvar ünitesini sırtlayarak götürdü. Klima ünitesi sırtında yaya olarak giden hırsızın o anları kameralara yansıdı. Şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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Olay, Şişli, Mecidiyeköy'de 29 Mart'ta yaşandı. Saat 19.30 sıralarında bir iş yerinin bahçesine giren bir kişi, klima dış duvar ünitesini söktü.

Daha sonra ise ağırlığı yaklaşık 40 kilo olan üniteyi sırtlayarak yaya olarak ortadan kayboldu.

Gündüz iş yerini açtıklarında klima motorunun çalındığını fark eden çalışanlar durumu hemen polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelendi. Hırsızın, klimayı taşıdığı anlar polisi bile hayretler içerisinde bıraktı.

Sırtındaki klima motoruyla merdivenlerden çıkarken sendeleyen, düşmekten son anda kurtulan hırsızın yaya olarak uzaklaştığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Eşkali tespit edilen şüphelinin isminin K.K. olduğu anlaşıldı. K.K., polis ekiplerince adresinde gözaltına alındı.

“Açıktan hırsızlık” suçundan işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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