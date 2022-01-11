Kolpaçino kumarhanesine bir baskın daha

İzmir'in Kiraz ve Bornova ilçelerinde kumar oynarken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 61 kişiye, toplam 110 bin 959 lira para cezası kesildi. Operasyon düzenlenen adreslerden birinde, sinema filmi Kolpaçino'ya atıfta bulunan "İçerisi şampiyonlar ligi gibi" yazılı pankart dikkat çekerken aynı yere daha önce de operasyon düzenlendiği öğrenildi.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Kiraz İlçesi Arkacılar Mahallesinde işletmeciliğini I.A.’nın yaptığı kıraathane ve Bornova Ilçesi Egemenlik Mahallesinde işletmeciliğini N.A. ve U.C.’nin yaptığı kahvehanede kumar (tombala) oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

İlgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 ve 10 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 61 kişi kumar (tombala) oynarken suçüstü yakalandı.

CEZA YAĞDI

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 61 kişiye toplam 110 bin 959 lira idari para cezası uygulanırken; işletme mühürlendi. Ayrıca kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken kahvehane işletmecileri İ.A., N.A. ve U.C. hakkında “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan adli işlem başlatıldı.

İÇERİSİ ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ

Öte yandan, operasyon düzenlenen adreslerden birinde fenomen sinema filmi “Kolpaçino”ya atıfta bulunulması dikkat çekti. Üzerinde filmde kullanılan bir replik olan, “İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi” yazılı pankart gözden kaçmazken aynı yere daha önce de kumar operasyonu düzenlenmiş, işletme sahibi ve Yakalananlar para cezası kesilmişti. (İHA)

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