Kontrolden çıkan TIR ortalığı birbirine kattı

Denizli’de karın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, ağaçları biçerek park halinde otomobilleri ezdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, itfaiye tarafından çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Bozkurt ilçesinde Ankara yolu üzerine seyir halinde olan TIR, karın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Süratle ilerleyen TIR, ardından yol kenarında bulunan ağaçları biçerek park halinde otomobilleri ezdi.

Çevredeki esnafların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler, TIR’da sıkışan sürücü ve yolcu konumunda bulunan kişiyi uzun uğraşlar sonucu çıkardı.

Ekipler tarafından çıkarılan 2 kişi yapılan ilk tedavilerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Park halindeki araçların ezildiğini gören otomobil sürücüleri şaşkına dönerken, o esnada yolda kimsenin olmaması ise facianın önüne geçti. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollü çalışmanın ardından tır, vinç yardımıyla yol kenarına alındı. (İHA)



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