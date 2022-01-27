İş arkadaşının çekiçli saldırısına uğramıştı! Kurtarılamadı

Adana'da, çalışma arkadaşı Emre K. tarafından küfrettiği gerekçesiyle çekiçle başına vurulan Mahmut Eser, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 21 Ocak günü saat 08.00 sıralarında, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde TIR dorsesi üretilen fabrikada meydana geldi. Fabrikanın yöneticisi, kaynak işlerinin hızlı bitirilmesi için işçileri uyardı. Bunun üzerine kaynakçı Mahmut Eser, iddiaya göre, küfrederek çalışma arkadaşlarına kızdı. Yaklaşık 3 hafta önce işbaşı yapan Emre K. de karşılık verdi.

Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Emre K., elindeki çekiçle Eserin başına vurdu. Eser, aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mahmut Eser, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

“BİR ANLIK SİNİRLE BAŞINA VURDUM”

Emre K. ise fabrikaya gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Emniyete götürülen Emre K., ifadesinde, “Mahmut, aileme küfredince kendisini uyardım. Devam edince gözüm karardı, bir anlık sinirle başına vurdum” dedi.

Adliyeye sevk edilen Emre K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede entübe edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mahmut Eser ise 1 hafta sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eserin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DHA

İlginizi Çekebilir Adana'da dehşet! İş arkadaşına çekiçle saldırdı!