Makineye sıkışan fabrika işçisi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki lastik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası işçi, makineye sıkışarak hayatını kaybetti.

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Olay, Başiskele ilçesine bağlı Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan Özka Lastik Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası Mehmet Nezir Demir (32), çalıştığı esnada makineye sıkıştı.

Olayı gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren ekipler Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Demir’in cenazesinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Mardin’in Mazıdağı ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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