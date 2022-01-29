MSB: Karda mahsur kalan 3 kişi helikopterle tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Mersin'de yüksek gerilim hattı çalışmaları sırasında kar nedeniyle mahsur kalan 3 kişinin helikopterle tahliye dildiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Mersin ili Erdemli ilçesi Kızılen- Alibeyli mevkiinde yüksek gerilim hattı çalışmaları için arazide bulunan ve kötü hava koşulları sebebi ile mahsur kalan 3 vatandaşımız Hava Kuvvetlerimize ait helikopterle bölgeden alınarak Mersine tahliye edildi” denildi.

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