Polisi görünce attığı poşetten uyuşturucu çıktı, tutuklandı

Osmaniye'de polisi görünce yol kenarına attığı poşette 550,51 gram eroin ele geçirilen Fatma K. (27), tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatma K.’nin Gaziantepten Osmaniyeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Polis, şüphelinin yakalanması için Gaziantep yönünden kent girişi istikametine uygulamaya başlattı.

Fatma K.’nin, uygulama noktasına yaklaşık 500 metre mesafede, otobüsten indiği saptandı. Narkotik ekiplerinin fark edip kimlik kontrolü için yaklaştığı şüpheli, elindeki siyah poşeti yol kenarına attı. Üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan Fatma K.’nin attığı poşette ise 550,51 gram eroin ele geçirildi. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alınan Fatma K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (DHA)

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