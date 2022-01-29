Sahte TAPDK bandrolü basan grafiker suçüstü yakalandı

Zeytinburnu'nda sigara ve alkol ürünlerinde bulunan TAPDK bandrolünün birebir kopyasını tasarlayarak kaçakçılara pazarlayan Y.A. isimli bir şüpheli yakalandı. Esas mesleği grafikerlik olan Y.A.'nın Zeytinburnu'ndaki imalathanesinde yapılan aramalarda; 3 milyon sahte TAPDK bandrolü, baskı makinası ve çok sayıda baskı malzemesi ele geçirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Y.A. isimli bir kişinin, sigara ve alkollerde kullanılan TAPDK bandrollerinin sahtesini tasarlayarak, başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerde bağlantılı olduğu kişilere pazarladığı bilgisini aldı. Y.A.’nın esas mesleğinin grafikerlik olduğu, sahte bandrolleri Zeytinburnu’nda bulunan bir iş merkezinde imal ettiği tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; iş merkezine baskın düzenledi ve Y.A. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Matbaaya dönüştürülmüş işyerinde yapılan aramalarda; 3 milyon sahte TAPDK bandrolü, baskı makinası ve çok sayıda baskı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen bandrollerin Jandarma birimleri tarafından bu zamana kadar yakalanan en yüksek miktar olduğu belirlendi.

Sahte bandrollerin Jandarma’da yapılan incelemesinde; orijinalleriyle birebir aynı olduğu, mor ışık cihazı altında bile gizli sembollerin gözle görülebilir hale geldiği, bandrollerin ancak uzman kişilerce sahte olup olmadığının belirlenebileceği ifade edildi. Y.A., ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantıda olduğu kişilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. DHA

İlginizi Çekebilir Sahte bahis ile dolandırıcılığa 32 tutuklama