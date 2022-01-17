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Şanlıurfa’da seyir halindeki TIR, alev alev yandı

Şanlıurfa'da seyir halindeki kum yüklü TIR’da çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı TIR, kullanılamaz hale geldi.

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Şanlıurfa’da seyir halindeki TIR, alev alev yandı

Karşıyaka Mahallesi’nde, seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilmeyen kum yüklü TIR’da, kupa olarak adlandırılan ön bölümde yangın başladı.

TIR'dan yükselen alevleri fark eden sürücü, yol kenarına çekip, indikten sonra itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede aracı saran yangın, ihbarla gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. TIR’ın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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