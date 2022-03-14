Abone Ol

Silahlı saldırıda yaralandı, hastaneden kaçmak istedi

Samsun'da silahlı saldırıda yaralanan 17 yaşındaki genç hastaneden kaçmak isterken polis tarafından yakalandı ve tedavi altına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Silahlı saldırıda yaralandı, hastaneden kaçmak istedi

Samsun İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’de dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki P. P. sol bacağının 2 yerinden yaralandı.

Yaralı genç 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı.

Hastanede tedavi altına alınan P.P. acil servisten kaçmak istedi. Yattığı sedyeden kalkan P.P.’yi tedavi olması için polis ekipleri ikna etmeye çalışırken yaralı genç aniden fırlayarak koşmaya başladı.

Polisin müdahalesi sonucu hastaneden kaçması engellenen P.P. tedavi altına alındı.
P.P.’nin 13 Ocak tarihinde de Kadıköy Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi’ndeki berber dükkanında da silahlı saldırıya uğradığı ve sağ dizinden yaralandığı öğrenildi. (İHA)

Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 6 yaralı İlginizi Çekebilir Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 6 yaralı Moda tasarımcısını öldüren arkadaşından şoke eden itiraf İlginizi Çekebilir Moda tasarımcısını öldüren arkadaşından şoke eden itiraf

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Denizli istanbul Kadıköy kalkan kavga Moda Orhan Gencebay Polis saldırı Samsun