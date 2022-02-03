Şilan Topal’ı kaçıran Mithat Topal tekrar gözaltına alındı

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddiasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verilen Mithat Topal, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından tekrar gözaltına alındı.

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Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 1 Şubat’ta görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mithat Topal ve Maksut Yıldız’ın tutuklu kaldıkları süre ve kaçma şüpheleri bulunmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verilmişti.

Tahliye kararının hemen ardından Mithat Topal’a İstanbul 13. Aile Mahkemesi’nce 2 Aralık 2021’de verilen uzaklaştırma kararı gereğince 3 ay süreyle uygulanması için elektronik kelepçe takılmıştı.

Her iki sanığın tahliye kararına yönelik Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmişti. Savcılığın yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek sanıkların tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Polis ekipleri, şahısların yeniden yakalanmaları için çalışma başlattı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri 19.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerinde Mithat Topal’ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Topal, Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. DHA

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