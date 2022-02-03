Şilan Topal’ı kaçıran sanığa tekrar yakalama kararı çıkarıldı

Şişli'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal’ı, ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirerek kaçıran Mithat Topal, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılığı, Mithat Topal’ın tahliye edilmesine itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul ederek, sanık Topal hakkında yakalama kararı verdi.

Fahrettin ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Şişli, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde, 7 Eylül tarihinde yaşanan olayda, Mithat Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal'ı ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirerek kaçırmıştı.

Polis ekiplerince yakalanan Mithat Topal ile ona yardım eden Maksut Yıldız, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanmışlardı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞLERDİ

Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 1 Şubat 2022 tarihinde görülen ilk duruşmada Mithat Topal ile kendisine yardım ettiği iddia edilen Maksut Yıldız'ın tahliyelerine karar verilmişti.

İTİRAZ EDİLDİ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların tahliye edilmelerine itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Mithat Topal ile Maksut Yıldız'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme tarafından, sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

14'ER YIL HAPİS İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Mithat Topal, Rahim Maral ve Maksut Yıldız hakkında, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ayrı ayrı 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İlginizi Çekebilir Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığın tahliyesine itiraz