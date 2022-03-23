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Silivri’de restoran alev alev yandı 

Silivri'de restoran olarak işletilen 2 katlı villa alev alev yandı. Yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi.

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Silivri’de restoran alev alev yandı 

Yangın, saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle Çizgi sokakta bulunan villada meydana geldi.

Restoran olarak kullanılan 2 katlı iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye, alevleri güçlükle kontrol altına aldı.

Yangında 2 katlı villa ve bahçesi kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

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