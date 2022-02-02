Sır ölüm: İş insanı inşaatta ölü bulundu

Eyüpsultan'da 45 yaşındaki iş insanı Aytekin Akgül evinin yakınında bulunan bir inşaatın bahçesinde ölü bulundu. İşçilerinin sabah çalışmak için geldiği inşaatta Akgül’ün cansız bedenini buldu. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan Göktürk Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde çalışmak için inşaata gelen işçiler, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. İşçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri inşaat bahçesinde hareketsiz halde yatan kişiye yaptıkları incelemede hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Aytekin Akgül olduğu öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekiplerinin durumu yakınlarına bildirmesinin ardından olay yerine gelen Akgül'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından Aytekin Akgül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İnşaatın bahçesinde cesedi bulunan Aytekin Akgül'ün iş insanı olduğu ve Göktürk'te bir restoran işlettiği öğrenildi. Akgül'ün kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak. (İHA)

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