Abone Ol

Soba 5 kişiyi hastanelik etti

Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu aileden 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Soba 5 kişiyi hastanelik etti

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Gazipaşa Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu Ahmet A. (30) ve eşi Foze M. (29) ile çiftin çocukları Safa A. (6), Nermin A. (7) ve Hamza A. (3) hastanelik oldu.

112 ekipleri tarafından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan aile tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Sobadan zehirlenen çift öldü İlginizi Çekebilir Sobadan zehirlenen çift öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
aile Çocuk Cuma Gaziantep Samsun Suriye