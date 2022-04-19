Abone Ol

Sokakta yürürken silahlı saldırıda başından vuruldu

Adana'da sokakta yürüyen Y.G., kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Ağır yaralanan Y.G. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sokakta yürürken silahlı saldırıda başından vuruldu

Olay, gece geç saatlerde Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.G. sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Başına kurşun isabet eden Y.G., kanlar içinde yere yığıldı. Y.G.’yi vuran şüpheli ise kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.G., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Nişantaşı'nda silahlı saldırı korku yarattı İlginizi Çekebilir Nişantaşı'nda silahlı saldırı korku yarattı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Nişantaşı Polis Sağlık saldırı silahlı saldırı uçak