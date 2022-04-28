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Suçüstü yakalanan bariyer hırsızlıları serbest

Aksaray'da yol kenarındaki bariyerleri kesip, kamyonete yüklerken yakalanan Sabri T. ile Murat E. , adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayınlanma: 11:44 - 28 Nisan 2022 Güncellenme:
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Olay, 25 Nisan’da saat 23.30 sıralarında, Aksaray- Konya yolu Bozcamahmut mevkisinde meydana geldi.

Jeneratör ışığı kullanılarak demir bariyerlerin kesildiğini fark eden sürücüler, jandarmaya bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, Sabri T. ile Murat E.’yi suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.

Ekipler, 15 metrelik demir bariyerin kesildiğini ve kamyonete yüklendiğini belirledi. Kesilen bariyerler, Karayolu ekiplerine teslim edilirken, 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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