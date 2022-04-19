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Suriye sınırında 2 makineli tabanca ile 4 Kalaşnikof ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırı yakınındaki Hacıpaşa Mahallesi'nde makineli tabanca ve Kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi.

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Suriye sınırında 2 makineli tabanca ile 4 Kalaşnikof ele geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’den yurda yasa dışı yollardan silah sokulacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Hacıpaşa Mahallesi’nde, 2 adet 9 mm çapında makineli tabanca ve tabancaya ait 3 adet şarjör ile 4 adet 7,62 mm çapında Kalaşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait 15 adet şarjör ve 27 adet fişek ele geçirildi.(İHA)

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