Sürücülerin karla imtihanı

Karabük’te sabah saatlerinde bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük yaşayan bazı sürücüler zincir taktı, bazıları ise geri dönüş yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren bastıran kar yağışı, Karabük'te hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının şiddetini arttırmasıyla beraber Safranbolu’da karla kaplı yolda zincirsiz ilerleyen araçların sürücüleri zor anlar yaşadı.

Safranbolu-Bartın istikametine seyir halinde olan bazı araç sürücüleri rampalarda yolda kalırken, bazıları geri dönmek zorunda kaldı. Yoluna devam etmek için zincir takmaya çalışan sürücülerin yardımına Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yetişti. Ekiplerin yardımcı olmasıyla birlikte sürücüler yoluna devam etti.

Karayolları ve belediye ekipleri ana yol ve arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ederken, polis ekipleri de sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri ve zincir takmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kar yağışının yarın gece saatlerine kadar etkisini devam ettireceği öğrenildi. Öte yandan, Karabük'te bir vatandaş karın keyfini köpeğiyle birlikte kayarak çıkardı. (İHA)

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