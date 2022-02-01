Tarlaya gidiyorum dedi, cansız bedeni bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarlaya odun yapmaya gidiyorum diyerek evden çıkan ve geri dönmeyen 60 yaşındaki Hakkuran Deniz için yapılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası bir torun sahibi 60 yaşındaki Hakkuran Deniz dün akşam saatlerinde evine dönmedi. Yakınlarının telefonuna cevap vermeyen Deniz için arama çalışmaları başlatıldı. Andız Çukuru Mevkii'nde elinde tarlası ve yanında yaptığı odunların yanında yüzükoyun yere düşmüş vaziyette bulunan Deniz için jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Deniz'in yaşamını yitirdiği ve otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Hakkuran Deniz'in bir süredir İzmir'de yaşadığı ve kısa süre önce Çiftlik Mahallesi'ne geldiği öğrenildi. Deniz'in bugün ikindi namazından sonra düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verileceği belirtildi.

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