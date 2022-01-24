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Tunceli’de yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açan iş makinesinin üzerine çığ düştü.

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Tunceli’de yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Pülümür ilçesinde son günlerde etkili olan yağış sonucu kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kocatepe köyünün yolunu açmak için çalışma yapan İl Özel İdaresi’ne ait iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Greyder operatörü olaydan yara almadan kurtuldu. Bir bölümü kar altında kalan greyder, başka kepçelerle kardan çıkartıldı. DHA

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