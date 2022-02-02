Uzaklaştırmasının bittiği gün karantinadaki karısını öldürdü

Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Gülbahar Kaya (42) boşanma aşamasında olduğu eşi Baki Kaya (44) tarafından uzaklaştırmanın bittiği gün öldürüldü.

İsmail AKDUMAN

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Kavak'ın Yaşar Doğu Mahallesinde meydana gelen olayda, Baki Kaya iddialara göre akşam saatlerinde boşanma davaları devam eden eşi Gülbahar Kaya'nın evine gitti. Corona olduğu için evde karantina olan genç kadın ile konulma bahanesiyle eve giren Baki Kaya, 3 çocuğunu üst kattaki komşuya gönderdi.

UZAKLAŞTIRMASININ BİTTİĞİ GÜN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Eşiyle bir süre konuşan Baki Kaya, daha sonra tartışmaya başladı. Bu sırada da genç kadını darp etti. Ardından eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak evden ayrıldı. Komşularının polise haber vermesi üzerine Baki Kaya, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gülbahar Kaya, ise ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

“GELİYORUM DİYEN CİNAYETE ENGEL OLUNAMADI”

Genç kadının boşanma davasına bakan avukatı İlhan Ayrancı, yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, “Çok üzgünüm ve kırgınım. Geliyorum diyen cinayete engel olun(a)madı. Sürekli tehdit eden eşine karşı boşanma davası açan müvekkilim, uzaklaştırmasının bittiği gün eşi tarafından katledildi.

Covid nedeniyle karantinada olduğu için imzaya gidemediğinden katile tekrar uzaklaştırma verilmemiş ve o da bundan aldığı cesaretle zorla eve girip eşini bıçaklayarak katletmiştir. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, somut tehdit varken daha etkin tedbir alınmalı. Artık yeter, kadın cinayetlerine son” ifadelerini kullandı.

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