Vinçte can pazarı: İşçinin kalbi durdu

Samsun'da akıllı kavşak çalışmasında direklere kamera takan işçiler vincin boşalması sonucu düşerek yaralandı. Yaralı halde vincin sepetinde mahsur kalan 2 işçi, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Barış Bulvarı Kurtuluş Yolu Kavacık Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve taşeron firmada çalışan işçiler vinç yardımıyla direklere kamera sistemi takmak istedikleri sırada bulundukları vinç asansör düşümü etkisiyle boşalarak yarıya kadar düştü.

Vincin sepetinde bulunan işçilerden Salih Demirkaya (20) ve Okan Can Kılıç (23) kanlar içinde kalıp yaralandı. Vincin tepesindeki sepette kurtarılmayı bekleyen işçilerin yardımına itfaiye ekipleri ve ambulans yetişti.

KALBİ DURDU, YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, itfaiye merdiveni yardımlıyla yaralı işçilerin yanına ulaşıp bulundukları yerden onları alıp ambulansa teslim etti. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçilerden Salih Demirkaya’nın duran kalbi hastanede müdahale edilerek yeniden çalıştırıldı. Salih Demirkaya’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, ayağında kırık bulunan ve çeşitli yerlerinden yaralanan Okan Can Kılıç’ın ise tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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