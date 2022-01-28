Yol açma çalışmasında iş makinesiyle alınan ‘Tarçın’ karlar arasından çıktı

Ordu'nun İkizce ilçesinde kardan kapalı yolu açan operatör, kullandığı iş makinesiyle 'Tarçın' isimli köpeği de farkında olmadan aldı. Köpeğin kepçeden dökülen kar kütlesinin arasından çıktığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İkizce ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri, yol açma çalışması başlattı. Şentepe Mahallesinde iş makinesinin operatörü, dalgınlıkla kepçeye aldığı karlarla birlikte Erdoğan Kereci’nin ‘Tarçın’ adlı köpeğini de götürdü. Yaklaşık 5 metre boyunca karların içinde sürüklenen köpek, operatörün kepçedekileri dökmesiyle kar kütlesinin içinden çıktı. Bu anları köpeğin sahibi Kereci, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

‘VİDEOYU İZLERKEN FARK ETTİM’

Erdoğan Kereci, çektiği videoyu izlerken durumu fark ettiğini belirterek,

“Belediyemiz yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollarımızda yol açma çalışması yapıyordu. Ben de evimin balkonundan iş makinesinin çalışmasını videoya çekiyordum.

Çektiğim videoyu 1-2 saat sonra izlerken köpeğimin iş makinesinin kepçesiyle birlikte karla sürüklendiğini gördüm. Köpeğimin yanına giderek hemen yarası var mı, diye baktım. Herhangi bir sorunu yoktu.

Şu anda sağlık durumu iyi. Operatör de farkında değildi daha sonra ben kendisine söyledim. Dalgınlıkla oldu herhalde. Operatör de zaten çok üzüldü, veterinere falan götürmek istedi ama neyse ki köpeğimize bir şey olmamış” dedi. (DHA)

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