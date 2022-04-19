Apple Haritalar, ABD şehirlerindeki kullanıcılara bisiklet yolu tarifi sunuyor

iOS 14 ile Apple Haritalar'a sunulan özelliklerden biri, bisikletçilerin bisiklet şeritleriyle en iyi rotaları bulmalarına yardımcı olmak için bisiklet yol tarifleri. Artık şirket, Haritalar uygulamasındaki bisiklet yol tariflerini Chicago, Detroit ve diğer ABD şehirlerinde bulunan kullanıcılara sunuyor.

Sozcu.com.tr

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Güncelleme 15 Nisan’da kullanıcılara sessizce sunuldu. Apple Haritalar artık Chicago, Detroit, Indianapolis, Cleveland, Columbus, Cincinnati ve Charleston’da bisiklet yol tariflerini gösteriyor.

Apple’ın yaptığı açıklamaya göre; özellik yalnızca en iyi bisiklet rotalarını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yükseklik ve yolun ne kadar meşgul olduğu gibi ayrıntılarla beraber, yokuşlu rotalardan kaçınma seçeneklerini de gösteriyor. Apple Haritalar’da bisikletle yol tarifi California, New York, Toronto, Vancouver, Londra ve Çin gibi bölgeler için mevcuttu.

Özellik bu ayın başlarında ABD’nin Kuzeydoğu bölgelerine genişletildi. Bu son güncellemeyle, Apple Haritalar artık ABD topraklarının neredeyse yüzde 26’sı için bisikletle yol tarifleri sağlıyor.

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