Bilim insanlarının Mars ile ilgili hayalleri suya düştü

Bilim insanları, Mars'ın güney kutbunun altındaki geniş bir yeraltı su gölünün muhtemelen tozlu bir serap olduğu sonucuna vardı.

Sozcu.com.tr

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2018’de radar görüntüleri buzulun altında su olabileceği konusunda bilim dünyasında heyecan yaratmıştı. Su, radar sinyallerini ayna gibi yansıttığı için 20 km çaplık alan da bir yeraltı gölünü düşündürecek kadar parlaktı.

Mars’ta suyun tamamen donmuş halde kalmaktansa sıvı halde bulunduğunu keşfetmek, yaşam için potansiyel olacağından önemli bir gelişme. Yüksek tuz içeriğinin suyun sıvı kalmasına izin vermek için erime noktasını değiştirmiş olabileceği veya bazı yerel ısı kaynaklarının buzu eriterek potansiyel olarak yaşanabilir koşullar sağlayabileceği düşünülüyordu.

ŞU AN İÇİN UMUTLAR SONA ERDİ

Ancak bu umut artık sona erdi. Araştırmacılar kızıl gezegende radar taramaları yaptılar ve parlak lekelerin volkanik bölgelerde yaygın olduğunu, muhtemelen kil veya demir açısından zengin bazalt kaya gibi metal içeren mineralleri yansıttığını buldular.

Texas Üniversitesi’nden araştırmacılar, suyun Mars kutbunun altında kalamayacağını doğruladı çünkü onu sıvı halde tutacak koşullar mevcut değil.

Çalışmanın başyazarı Cyril Grima, “Suyun yüzeye bu kadar yakın tutulabilmesi için hem çok tuzlu bir ortama hem de güçlü, yerel olarak üretilen bir ısı kaynağına ihtiyacınız var, ancak bu, bu bölge hakkında bildiklerimizle uyuşmuyor” dedi.

Çalışma ekibi Mars yüzeyinin radar görüntülerini aldı ve bir buz örtüsünden geçtikten sonra radar yansımasının nasıl görüneceğini incelemek için yukarıdaki bir buz tabakasını simüle etti.

Grima, Geophysical Research Letters’da yayınlanan çalışmanın, Mars’ta yaşam arayanlar için hayal kırıklığı yaratabileceğini, ancak başka nereye bakılacağına dair bir harita da sağlayabileceğini söyledi.

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