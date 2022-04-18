Binance TR’de erişim sorunu… Binance yanlış veri türü hatası nedir?

Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişim sağlanamıyor. Binance TR tarafından yapılan açıklamaya göre yaşanan sorun bir sistem güncellemesi sebebiyle kaynaklanıyor.

Sozcu.com.tr

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Kripto para borsası olan Binance’ın Türkiye versiyonu olan Binance TR’de sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Yapılan açıklamaya göre erişim sıkıntısının sebebi ise planlı bir sistem güncellemesi. Binance yanlış veri türü hatası bu güncelleme sebebiyle kaynaklanıyor.

BINANCE TR SİSTEM GÜNCELLEMESİ AÇIKLAMASI

Binance TR tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına şu anda planlanmış bir sistem güncellemesi yapıyoruz. Saat 05.30'da başlayıp 13.30'da bitmesi planlanan bakım çalışması, 2 saat uzatılarak 15.30'da tamamlanacak şekilde güncellenmiştir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabrınız için teşekkür ederiz.