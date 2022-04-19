Elon Musk ve Twitter arasındaki savaş kızışıyor: Şarkılı gönderme, maaş ödememe…

Yeni bir ankete göre Twitter çalışanlarının çoğu, Elon Musk'ın şirketin çıkarlarını göz önünde bulundurduğunu düşünmüyor. Ve hatta bazıları Musk'ın sadece şirketin hisse değerleriyle oynadığını söylerken Musk'tan da yanıt gecikmiyor: Tesla CEO'su Elvis Presley'in meşhur şarkısı ile gönderme yaparken yeni teklifini de açıklıyor; "yönetim kuruluna maaş yok."

Sozcu.com.tr

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Son birkaç haftadır teknoloji dünyası Elon Musk ve Twitter arasındaki ilişkiye odaklanmış durumda. Tesla CEO’su sıkı bir Twitter kullanıcısı olmanın yanında şirketin hissedarları arasına girmiş ardından da yönetim kurulu için kendisine yer verileceği duyurulduktan sonra şirketin tamamen satın almak istemişti. Ancak ünlü milyarderin teklifi reddedilmişti.

Yeni bir ankete göre, Twitter çalışanlarının yüzde 68’i, Musk’ın reklamları ortadan kaldırma ve Twitter’ı ücretli bir hizmet haline getirme konusundaki stratejilerini onaylamadıklarını belirtiyor.

TWITTER ÇALIŞANLARI MUSK’I İSTEMİYOR

Yüzde 78’lik bir kesim de bu tür gönderileri yaparken Twitter’ın ve hissedarlarının çıkarlarını düşünmediğini söylüyor.

Bir çalışan, “Onu CEO olarak istemiyorum. Onun merhameti yok” diye yazdı. Başka bir çalışan ise Musk’ı tehlikeli derecede çılgın bir oligark olarak niteledi.

Bu arada, ankete katılanların yüzde 52’si de Musk’ın şirketin yönetim kuruluna katılmamasının daha iyi olduğunu söylüyor. Ankete katılan 232 Twitter çalışanının üçte ikisinden fazlası, Musk’ın reklamları potansiyel olarak ortadan kaldırma ve Twitter’ı ücretli bir hizmet haline getirme konusundaki düşünceleri içeren şirket stratejisi hakkındaki tweet’lerini onaylamadıklarını söyledi.

ŞU ANKİ CEO’DAN DA MEMNUN DEĞİLLER

Musk’a yönelik öfkeye rağmen, Twitter çalışanları şirketin yönetim kurulundan ve Jack Dorsey’in yerine CEO olarak geçen Parag Agrawal’dan mutsuz.

Agrawal başlangıçta Musk’ın Twitter yönetim kuruluna katılacağını ve yönetim kuruluna büyük değer getireceğini söylemişti. Günler sonra Agrawal, Musk’ın Twitter’ın yönetim kuruluna katılmayacağını söyledi. Ardından Musk, Twitter için bir teklifte bulundu ve şirketin yönetim kurulunu savaşmaya çağırdı.

Ankete katılan çalışanların yüzde 69’u CEO’nun ve yönetim kurulunun Musk’la olan yüzleşmelerde kötü bir iş çıkardığını söyledi.

ELVIS PRESLEY İLE GÖNDERME

Elon Musk ve Twitter savaşı tırmanırken, ünlü milyarder Twitter’da aktif olmaya da devam ediyor. Musk, son olarak şifreli ‘Love Me Tender’ tweet’i yayınladı. (Love me tender, şefkatle sev beni anlamına geliyor.)

1956’da yayınlanan bir Elvis Presley şarkısına belirsiz bir gönderme… Musk, Cumartesi günü “Love Me Tender” tweet’ini attığında planları hakkında yeni spekülasyonlara da neden oldu.

“YÖNETİM KURULUNA PARA ÖDENMEYECEK”

Musk’ın Twitter’ı satın alma mücadelesinde yeni teklif de gecikmedi. Musk yönetim kurulunu tiye alan ve maaş verilmeyeceğini belirten yeni teklifini şu şekilde açıkladı: “Teklifim başarılı olursa yönetim kurulu maaşı 0 dolar olacak, yani orada yılda yaklaşık 3 milyon dolar tasarruf sağlanacak.”

Musk’a ait bir Twitter yönetim kuruluna kimin atanacağı belli değil. SEC’e yapılan bir dosyaya göre, Twitter şu anda yönetim kurulu üyelerine yaklaşık 2,9 milyon dolar nakit ve ayrıca hisse senedi veriyor. CEO Parag Agrawal ve eski CEO Jack Dorsey için yapılan ödemeler buna dahil değil.

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