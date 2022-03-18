Hogwarts Legacy oyununun ilk oynanış görüntüleri paylaşıldı

Harry Potter evreninde geçen ve 1800'lere uzanacak bir hikaye ile oyun dünyasına gelmeye hazırlanan Hogwarts Legacy'nin, bir yıllık ertelemeden sonra 2022'de tatil döneminde piyasaya çıkması planlanıyor. Oyunun ilk oynanış görüntüleri paylaşıldı.

Sozcu.com.tr

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Harry Potter ve oyun severlerin merakla beklediği Hogwart Legacy’nin çıkış tarihi belli oldu. PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One ve Xbox Series konsollarına gelecek olan oyun aslında, 2020’nin sonlarında duyurulmuştu ve 2021’de çıkması gerekiyordu. Ancak daha sonra 2022’ye ertelendi. Açıklanan yeni bilgilere göre de bu yıl tatil döneminde piyasada olması bekleniyor. Ayrıca oyunun ilk oynanış görüntüleri de yayınlandı.

That was just a taste of #HogwartsLegacy — your full adventure in the Wizarding World is still to come. pic.twitter.com/Lw84hs1Pdx — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) March 17, 2022

Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninde geçse de kitaplardaki olaylardan çok önce gerçekleşiyor. Oyuncular büyü öğrenecekleri, iksir yapacakları, büyülü bitkiler yetiştirecekleri, vahşi hayvanları evcilleştirecekleri ve derslere katılacakları Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na yerleşiyorlar ve büyücülük dünyasını karanlık güçlerden kurtarmaya çalışırlar.

Hikaye tanıdık gelse de Harry Potter yazarı JK Rowling, oyunun gelişimine doğrudan dahil değil. Hogwarts Legacy’de yeni profesörler, öğrenciler, kötü adamlar, akıl hocaları ve yaratıklar ile bazı tanıdık hayaletler var. Oyuncular süpürge üzerinde uçabilecek, görevlerde kendilerine katılacak arkadaşlar kazanabilecek ve yeteneklerini geliştirebilecekler. Ayrıca Hogsmeade’deki dükkânlar da oyunda yer alacak.

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