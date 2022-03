Hogwarts Legacy oyununun ilk oynanış görüntüleri paylaşıldı

Harry Potter ve oyun severlerin merakla beklediği Hogwart Legacy’nin çıkış tarihi belli oldu. PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One ve Xbox Series konsollarına gelecek olan oyun aslında, 2020’nin sonlarında duyurulmuştu ve 2021’de çıkması gerekiyordu. Ancak daha sonra 2022’ye ertelendi. Açıklanan yeni bilgilere göre de bu yıl tatil döneminde piyasada olması bekleniyor. Ayrıca oyunun ilk oynanış görüntüleri de yayınlandı.

That was just a taste of #HogwartsLegacy — your full adventure in the Wizarding World is still to come. pic.twitter.com/Lw84hs1Pdx

