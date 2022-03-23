NASA açıkladı: “Güneş sistemimizin dışında, bilinen 5.000’den fazla gezegen var”

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı, Güneş sistemimizin ötesinde 5.000'den fazla bilinen gezegen olduğunu resmen onayladı.

Sozcu.com.tr

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NASA, son keşiflerle birlikte bu hafta başlarında bir dönüm noktasına ulaşıldığını belirtti. Yapılan keşiflerin hakemler tarafından gözden geçirilmesi, bilimsel makalelerde yer alması ve çoklu tespit sistemleri aracılığıyla doğrulanması sonunda şimdiye kadar bulunan 5.000’den fazla gezegen olduğu doğrulandı.

Bulunan gezegenler arasında, Dünya’nınkine benzer küçük, kayalık ovaları olanlar, Jüpiter’den bile büyük gaz devleri ve bir yıldızın etrafında son derece yakın yörüngelerde dönenler de var. Ayrıca, kendi gezegenimizden daha büyük “süper-Dünyalar” ve daha küçük boyutlu “mini-Neptünler” de yer alıyor.

“YAŞAM OLAN BİR GEZEGEN BULMAK KAÇINILMAZ”

NASA Expolanet Bilim Enstitüsü Araştırma Bilimcisi Jessie Christiansen, “Bu sadece bir sayı değil. Her biri yeni bir dünya, yepyeni bir gezegen. Her biri için heyecanlanıyorum çünkü onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz” dedi.

Toplamda NASA, galaksimizde bu türden yüz milyarlarca gezegen olduğunu ve gelecekte daha fazla keşif olacağını tahmin ediyor.

Dış gezegenleri ilk kez 1992’de keşfeden çalışmanın baş yazarı Alexander Wolszczan ise gezegenlerin keşfi ile ilgili “Bence, bir yerlerde bir tür yaşam bulmamız kaçınılmaz, büyük olasılıkla ilkel türden” dedi.

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