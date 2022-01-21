Twitter, yeni özelliğini yayına aldı: NFT’ler profil fotoğrafı oldu

Twitter yeni özelliğini iOS için kullanıma sundu. Platform, NFT'leri profil fotoğrafı haline getiren özelliğini şu an için yalnızca Twitter Blue kullanıcılarına sunuyor ve kullanıcıların profil fotoğraflarını özel bir altıgenin içerisine yerleştiriyor.

Sozcu.com.tr

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Twitter, daha önce NFT özelliği ile ilgili çalışmalarını duyurmuştu. Platform bu alandaki ilk adımını da attı ve NFT satın alan kullanıcıların profillerini farklılaştırarak satın alınan NFT’nin profil fotoğrafı olarak kullanılmasını sağlıyor. Twitter, bu yeni özelliğini iOS sürümü için yayınladı. Ancak yalnızca, Twitter Blue kullanıcıları bu özellikten faydalanabilecek.

Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre Twitter Blue aboneleri, bu özellikten faydalanabilmek için NFT desteği sunan bir cüzdanı hesaplarıyla bağlayacaklar.

Twitter Blue, yeni özelliği bir tweet ile kullanıcılara duyurdu:

gm! You asked (a lot), so we made it. Now rolling out in Labs: NFT Profile Pictures on iOS pic.twitter.com/HFyspS4cQW — Twitter Blue (@TwitterBlue) January 20, 2022



Twitter, kullanıcıların profillerine bağlanabilecekleri birkaç kripto cüzdanını destekliyor:

Argent

Coinbase Wallet

Ledger Live

MetaMask

Rainbow

Trust Wallet

Twitter Blue, şu an için Türkiye’de kullanılamıyor ve ne zaman kullanıma sunulacağı ile ilgili de kesin bir bilgi paylaşılmıyor.

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