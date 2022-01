Twitter, yeni özelliğini yayına aldı: NFT’ler profil fotoğrafı oldu

Twitter, daha önce NFT özelliği ile ilgili çalışmalarını duyurmuştu. Platform bu alandaki ilk adımını da attı ve NFT satın alan kullanıcıların profillerini farklılaştırarak satın alınan NFT’nin profil fotoğrafı olarak kullanılmasını sağlıyor. Twitter, bu yeni özelliğini iOS sürümü için yayınladı. Ancak yalnızca, Twitter Blue kullanıcıları bu özellikten faydalanabilecek.

Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre Twitter Blue aboneleri, bu özellikten faydalanabilmek için NFT desteği sunan bir cüzdanı hesaplarıyla bağlayacaklar.

Twitter Blue, yeni özelliği bir tweet ile kullanıcılara duyurdu:

gm!

You asked (a lot), so we made it. Now rolling out in Labs: NFT Profile Pictures on iOS pic.twitter.com/HFyspS4cQW

— Twitter Blue (@TwitterBlue) January 20, 2022