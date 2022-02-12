Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Denktaş’ı ‘tutuklatmak’ isteyenlerin TMT aşkı!

Tarih 8 Mart 2009… Ercan Şafak, Meh­met Ali Pekgüzel, Fikret Seçen, Mehmet Mu­rat Yönder, Zekeriya Öz, Nihat Taşkın'ın hazırladığı “Ergenekon 2. İddiana­mesi” kamuoyuyla payla­şıldı. İddianamede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye­ti'nin (KKTC) lideri Rauf Denktaş'tan tam 12 yerde bahsediliyordu! Kıbrıs'la ilgili de tespitler vardı!

Örneğin… “Örgütün işlediği diğer suçlar bölümü” başlığı adı altın­da telefon tapelerine yer veriliyor, Denktaş hedefe konuluyordu. Çünkü… Türkiye'nin yurtsever­leri ve Denktaş, Annan Planı'na karşı çıkıyordu. O dönem AKP iktidarı ve cemaat koalisyonu, Annan Planı'nına karşı çıkan­ları “Ergenekoncu” ilan etmişti.

Tarih 23 Şubat 2009… Rauf Denktaş şu cümleleri kurdu:

“… Türkiye'de ‘Erge­nekon' davası adı altında, laikliğin tehlikede oldu­ğunu, ılımlı İslam diye Türkiye'nin bir yerlere götürülmekte olduğu­nu gören, Atatürkçü, Cumhuriyete sadık, vatan­perver insanların tevkif edildiğini, birçoğunun yedi-sekiz ay, bir tanesi­nin 13 ay yattıktan sonra evinden ölüme gönde­rildiğini ve niçin tevkif edildiğini bilmediğini görüyoruz, üzülüyoruz. Şüpheyle içeriye alınan insanlar, ‘içerde kal, ben delil arıyorum, ben delil bulduğumda aleyhine dava getiririm' dercesine hapis­te tutulmaktadırlar. Erge­nekon dosyası nedir ki Kıbrıs'ta arıyorlar, Ergenekon dosyası eğer Türk hükümetini düşürmek için bir ha­reket ise, öyle diyorlar, Kıbrıs'la ilgisi ne. Ama hayır, Kıbrıs'a da getire­cekler, Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) bağlayacaklar. Herkes TMT'ye bağlı olduğu için, hizmet ettiği için şeref duymaktadır. Bu milli di­reniş teşkilatını kirletmeye kalkmasınlar, bütün Kıbrıs Türkleri'ni karşılarında bulurlar. Beni susturmak istiyorlar ama bunlarla susturamazlar.”

Denktaş çok netti! İşte bugün Ayşenur Arslan'ın TMT üzerinden kurduğu cümleler üzerinden bir bardak suda fırtına kopa­ranlara karşı KKTC'yi sa­vunan, ABD'nin “bölme” politikalarına karşı çıkan yurtseverlerdi!

“Bu da yavru Ergenekon”

Hatırlayın… Dönemin KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, sözde Ergenekon ‘belgeleri' nedeniyle Rauf Denk­taş ve Derviş Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulun­muştu. Hatta, tutuk­lanmasını bile istiyordu. Manşetler vardı bir de! İk­tidar ve cemaat gazeteleri: “Bu da yavru Ergenekon” manşetleriyle çıkmıştı. 19 Nisan 2009'da KKTC'de yapılacak seçimler önce­sinde Türkiye'nin günde­mini belirleyen “Denktaş ve arkadaşlarının Erge­nekon bağlantıları”ydı.

Altan: Denktaş'ın müttefikleri Ergenekon'dan yargılanıyor

Tarih 17 Ocak 2012… Rauf Denktaş toprağa verildi. Ahmet Hakan, Hürriyet'teki köşesinde şunları kaleme aldı: “…Rauf Denktaş, ciddi bir hastalık geçirme­seydi, ‘milli dava önderi' falan denilmeyecek belki de Ergenekon'dan tutukla­nacaktı. Çünkü rahmetli, bugün Ergenekon'dan içeride olanlarla aynı dalga boyundandı.”

Bir gün sonra, 18 Ocak 2012'de Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetme­ni Ahmet Altan, Ahmet Hakan'a yanıt niteliğinde şunları yazdı: “Hrant'ı öldürdüler, Denktaş'ı dirilttiler… Bunu söylemek boynumuzun borcu ama Rauf Denktaş, kendisiyle değil ama ‘temsil ettiği' zihniyetle, o zihniyetin bu topluma, milyonlar­ca insana verdiği zararla hesaplaşmamız gereken bir ‘simge' aynı zamanda. AKP'nin ilk zamanların­daki o hayranlık verici cesaretiyle öncülük ettiği Annan Planı fırsatının ka­çırılmasını, Kıbrıs Cumhu­riyeti Avrupa Birliği'ne üye olurken, Kıbrıslı Türklerin hiçbir anlama gelmeyen, kimsenin tanımadığı KK­TC'de hapis kalmasının mimarı Rauf Denktaş ve onun arkasındaki zihniyet­tir. Denktaş'ın tek yaptığı bu değildir. Kıbrıs'ın Türk kesiminin bir kontrgerilla merke­zi olmasında, oranın uyuşturucu ve silah kaçakçılığının odağına oturmasında, hesabı sorulmayan cinayet­lere sahne olmasında da vebali büyüktür. Denktaş'ın Türkiye'de­ki müttefikleri bugün Ergenekon'dan yargıla­nıyor.”

Denktaş ne demişti: “… Ergenekon dosyası ne­dir ki Kıbrıs'ta arıyorlar, Ergenekon dosyası eğer Türk hükümetini düşürmek için bir hareket ise, öyle diyorlar, Kıbrıs'la ilgisi ne. Ama hayır, Kıbrıs'a da getirecekler, Türk Muka­vemet Teşkilatı'na (TMT) bağlayacaklar.”