Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Faize ödenen parayı hesapla

Tarih 14 Aralık 2020…

“Bir faiz hesabı çıkarmak istiyorum. Konuştukları faiz konusu ne? Merkez Bankası (MB) faizi düşürdü, çıkardı vs. Lüzumsuz laflar bunlar! Esas konuya bakalım: Bütçe kitabında 2021 yılının faiz rakamı 180 milyar lira. Bu fazla görünmeyebilir. Bütçenin yüzde 14'ü. Şimdi bunu güne bölelim: 493 milyon lira… Saate bölelim: Her saat 21 milyon Türk Lirası faiz ödüyoruz. Dolara çevirelim: 2.7 milyon dolar! Saat başı bu rakam.”

Tarih 20 Ekim 2021…

“Bütçe'de ilk dikkatimi çeken kalem ‘Faiz Giderleri' kalemi. Rakam 240 milyar TL, bugünkü kurla 26 milyar dolar. Elbette çok yüksek. Günde 658 milyon TL, her saat 27 milyon TL…”

Bu iki tespiti de ekonomiyi iyi bilen isimlerden CHP'li İlhan Kesici SÖZCÜ'de yapmıştı.

Bu ne anlama geliyor?

Çok basit: 20 milyondan yani işçiden, köylüden, memurdan alınan gelir vergisi 220 milyar lira. Faiz borcuna ne kadar ödüyorsunuz? 2021'de 180 milyar lira, 2022'de 240 milyar lira! Yani… Yurttaştan topladığın vergiyi sadece faize veriyorsun. Hatta veremiyorsun…

Devam edelim…

Üç ayda, 613 bin yasal takip

Hakikat ne? Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2022 Mart'ta kredi kartı borcunu ödemediği için 92 bin ve bireysel kredi borcunu ödemediği için 124 bin kişi yasal takibe alındı.

2022'nin ilk üç ayında kredi kartı borcu nedeniyle 273 bin kişi, kredi borcu nedeniyle ise 340 bin kişi yasal takipte.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 27 Mayıs'ta yayımladığı verilere göre ise, takipte olan bireysel kredi borcu tutarı, 20 milyar 619 milyon TL, kredi kartı borcu tutarı 6 milyar 648 milyon TL.

Borcunu borçla ödeyen yurttaş, bu borcu borçla ödeyemeyecek duruma geldi!

Bir örnek daha:

İstanbul'da 8.2 milyon icra dosyası var, nüfus 16 milyon… İzmir'de 1.6 milyon icra dosyası var, nüfus 4.3 milyon! Tüm Türkiye'yi bu iki büyük şehirden anlayabilirsiniz.

Ne yapmalı? Mesele üretim ilişkileri ve bölüşüm. Artık yapılması gereken bölüşümü işçi, memur, köylü yani yurttaş için dağıtacak ekonomi-politiği savunmak!

Çünkü… Ekonomik krzi geliyor! Ben söylemedim “dünyayın yönetenler” söyledi! Açalım…

1929 uyarısını kim yaptı?



Tarih 2 Haziran 2022… ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, sıkı para politikası ve Ukrayna'daki savaş dahil olmak üzere ekonominin benzeri görülmemiş bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi. Yatırımcıları ekonomik bir “kasırgaya” hazırlanmaları konusunda uyardı.

Tarih 9 Haziran 2022… ABD'nin yatırım bankası Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı John Waldron, “Ben herhangi bir hava şartı ile benzerlik kurmaktan kaçınacağım, ancak enflasyondan, değişen para politikasından ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklı risklerin küresel ekonomiyi dizinden vurmasından korkuyorum” dedi. Önümüzde daha zorlu ekonomik zamanlar olacağından kuşku duymadığını ifade eden Waldron, “Daha zorlu bir sermaye piyasaları ortamı göreceğimize kuşku yok” diye konuştu.

SORU ŞU: Dünya, “1929 Ekonomik Buhranı” mı bekliyor! Yani… Dünyada 50 milyon insan işsiz kaldı… Toplam üretim yüzde 42 oranında azaldı… En önemlisi ise dünya ticareti de yüzde 65 oranında geriledi. Amerika'da, 24 Ekim 1929 Perşembe günü borsa dibe vurdu. 1929 yılının fiyatlarıyla 4.2 milyar dolar yok oldu. 4 bine yakın banka battı, binlerce insanın mal varlığı yok oldu. Açlık yaşandı vs…