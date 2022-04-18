Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Çok sıkıcı maçtı

Jose Mourinho, Beşiktaş teknik direktörü olsa yine Necip oynar diye düşündüm maçı izlerken. Ya çok büyük profesyonel ya da bizim anlayamadığımız gizli bir futbol kumaşı var. Üçlü savunmada stoperlerin pas hatası yapma lüksü yok. Beşiktaş savunması çok hata yapıyor.

İlk iki maçına göre Beşiktaş etkili başlayamadı. Mücadele gücü düşüktü, üretkenlik hiç yoktu. İlk yarıda Alex Teixeira kayıptı, Ghezzal takımın en iyisiydi. Can, bu takımda kalabilir ama bu haliyle banko on bir oyuncusu olma ihtimali çok düşük. Batshuayi bizim ligimiz için çok iyi forvet yalnız bu sezon kaçırdıklarıyla daha çok hatırlanacak. Rakip yarı sahada daha çok oynama ve atak sonuçlandırma prensiplerinden uzak olan iki takım, gol pozisyonları yakalamada negatif görüntü çizdi.

Pjanic ve N'Koudou'nun oyuna girmesi ile dönen topları daha çok alan Beşiktaş, baskıyı kurdu ama Giresunspor iyi kapandı. Sıkışmış oyunlardan futbolseverler hiç hoşlanmaz. Böyle maçlar, mükemmel gözüken bir lokantada yediğiniz tatsız tuzsuz yemekler gibidir. Futbol zevki olarak kötü bir geceydi.