Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Jesus’u bırak İsmail’e bak

FENERBAHÇE-Karagümrük müsabakasını izleyince aklıma bunlar geldi:

1- Sevgili Ali Koç. Jesus'u bırak İsmail'e bak. İki adam alacaksın, şampiyon olacaksın. Jesus'a vereceğin parayla bir santrafor, bir de becerip 10 numara alacaksın; Alex gibi Talisca gibi… Önemli olan hoca değil. Önce futbolcu. Hoca oynamıyor, futbolcu oynuyor. Mükemmel bir takım ruhu yaratan İsmail Kartal ile devam et.

2- İrfancan'ı sana kim sattı? Bu adamın neresi 11 milyon Euro eder? 2 milyon Euro'luk oyuncuya 11 milyon Euro veriyorsun birileri seni kandırıyordur. Gidip bir tane Sörloth alamıyorsun. İrfancan sana yılda 4 gol atar ve en fazla da 4 tane attırır. 11 milyon Euro verdiğin futbolcu sana 15 gol atıp en az 15 tane de attırması lazım. Bu yüzden suçlayacağın insanları doğru tespit et.

3- Hakem Halil Umut Meler mükemmel maç yönetti. Gelecekte dünya çapında bir hakem olacağı kesin. Cüneyt Çakır'ın yerine aday. Kendisiyle gurur duyuyoruz.

SONUÇ olarak Fenerbahçe'de herkes tam kapasite oynuyor. Hepsi başarıya aç ve genç sporcular ama sonuçlar asla başkan ve yönetimi yanıltmasın. Özellikle bu forvet hattıyla bu takımın ilk üçe girmesi imkansız. Mutlaka stratejik doğru planlamayla önce ihtiyaçlar karşılanmalı. Ondan sonra hoca işine bakılmalı. Ama İsmail Kartal da bu kadar başarılıyken başka bir hoca almak son derece yanlış bir karar olur.