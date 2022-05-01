Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Şampiyonluk hayırlı olsun

Trabzonspor, zorlansa da sahadan beraberlikle ayrılarak, şampiyonluğunu ilan etti. Bakalım neler oldu.

1- Kaleci Uğurcan her zamanki gibi büyük performans sergiledi. Tabii ki tüm oyuncuları kutluyorum ancak iki karşı karşıya pozisyonu, bir de penaltıyı kurtaran Uğurcan şampiyonluğu belirleyen isim oldu. Bir takım şampiyon olmak istiyorsa atanı da tutanı da çok iyi olacak.

2- Cornelius gibi forvetin varsa kanatları çok iyi kullanmalı, kanatlardan etkili ortalar yapmalısın. Visca'nın final paslarındaki başarısızlığı Cornelius'un daha fazla gol atmasını engelledi. Solda Djaniny ve Puchacz hiçbir varlık gösteremedi. Trabzonspor adeta sol kanatsız oynadı. Djaniny asla Trabzonspor'un oyuncusu değil, çok top kaybediyor, arkadaşlarına pas veremiyor, orta yapamıyor, takım adına yararlı hiçbir şey yapmıyor. Görüntü var ancak icraat yok.

3- Trabzonspor golü erken bulunca oyuncular da rahatladı. 90 dakika bitmeden maç kazanılmış sanıldı, oyunun temposu düştü ve Antalyaspor'un tam kapasitesini ortaya koyarak Trabzonspor'u oldukça zorladığını söyleyebiliriz.

4- Trabzonspor rakibine özellikle orta sahada baskı yapmıyor, rakibin oynamasına müsaade ediyor ve rakip de haliyle etkili akınlar yaparak pozisyon buluyor. Siopis'in yanı sıra Hamsik, Abdülkadir Ömür, Djaniny ve Visca'nın da rakibe baskı yaparak, rakibi oynatmaması gerekiyor. Diğer türlü rakibe çok pozisyon verirsiniz. Abdullah Avcı; Berat, Bakasetas, Kouassi'yi oyuna almasıyla çok doğru hamleler yaptı ve sahadan istediği sonuçla ayrılmasını bildi.

Bu ligin şampiyonu Trabzonspor, ancak bu kadroyla önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde bugünkü başarıyı göstereceğinden emin değilim.